0
0
27
НОВОСТИ

Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне

15:50 10.09.2025

кофий.jpeg
Иллюстрация пресс-службы Сбера
Сбер представил первую коллекцию разработанных с помощью искусственного интеллекта лимитированных дизайнов бизнес-карт для предпринимателей. Три карты из новой серии обладают ароматизированными покрытиями, которые ассоциируются с разными сферами малого бизнеса. В стартовую линейку вошли четыре дизайна: «Латте-арт» с кофейным ароматом, «Бизнес-букет» с цветочным шлейфом, «Кофейные зёрна» с запахом арабики и «Инструменты для дела» без запаха.

Выпуск такой карты обойдётся всего в 500 рублей. Доставка по России бесплатна, как и обслуживание в первый год использования. Выбрать дизайн и оформить бизнес-карту можно в веб-версии интернет-банка СберБизнес. До конца сентября их заказ станет доступен во всех регионах присутствия Сбера.

«Ароматизированная карта в ограниченном тираже — не только платёжный инструмент, но и элемент нетворкинга и маркетинга, – отметил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка. – Её запах, будь то аромат кофе или свежих цветов, усиливает бренд, создаёт у партнёров и клиентов прочные ассоциации с бизнесом. К примеру, если вы управляете цветочным салоном, соответствующий запах подчеркнёт вашу специализацию. Мы впервые выпускаем бизнес-карты в эксклюзивном дизайне и с ароматизацией. Если увидим, что это востребовано, то расширим набор дизайнов и ароматов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 10.09.2025
Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
0
0
15:51 10.09.2025
Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
0
32
15:46 10.09.2025
Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
0
52
15:36 10.09.2025
Столичным предпринимателям помогут в продвижении на крупном маркетплейсе
0
80
15:32 10.09.2025
Украина в очередной раз получила от ЕС 1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
0
95
15:12 10.09.2025
Кремль предупредил о страшных последствиях отправки западных войск на Украину
0
145
15:09 10.09.2025
Проект «Лето в Москве» стимулирует развитие малого и среднего бизнеса столицы
0
130
14:47 10.09.2025
НАТО применила статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
0
216
14:41 10.09.2025
На форуме «Москва 2030» студенты колледжей научат горожан управлять электропоездами
0
155
14:32 10.09.2025
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России — Вэнс
0
200

Возврат к списку