Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне

15:50

Иллюстрация пресс-службы Сбера

Сбер представил первую коллекцию разработанных с помощью искусственного интеллекта лимитированных дизайнов бизнес-карт для предпринимателей. Три карты из новой серии обладают ароматизированными покрытиями, которые ассоциируются с разными сферами малого бизнеса. В стартовую линейку вошли четыре дизайна: «Латте-арт» с кофейным ароматом, «Бизнес-букет» с цветочным шлейфом, «Кофейные зёрна» с запахом арабики и «Инструменты для дела» без запаха.

Выпуск такой карты обойдётся всего в 500 рублей. Доставка по России бесплатна, как и обслуживание в первый год использования. Выбрать дизайн и оформить бизнес-карту можно в веб-версии интернет-банка СберБизнес. До конца сентября их заказ станет доступен во всех регионах присутствия Сбера.

«Ароматизированная карта в ограниченном тираже — не только платёжный инструмент, но и элемент нетворкинга и маркетинга, – отметил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка. – Её запах, будь то аромат кофе или свежих цветов, усиливает бренд, создаёт у партнёров и клиентов прочные ассоциации с бизнесом. К примеру, если вы управляете цветочным салоном, соответствующий запах подчеркнёт вашу специализацию. Мы впервые выпускаем бизнес-карты в эксклюзивном дизайне и с ароматизацией. Если увидим, что это востребовано, то расширим набор дизайнов и ароматов».