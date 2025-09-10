Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
15:50 10.09.2025
Иллюстрация пресс-службы Сбера
Выпуск такой карты обойдётся всего в 500 рублей. Доставка по России бесплатна, как и обслуживание в первый год использования. Выбрать дизайн и оформить бизнес-карту можно в веб-версии интернет-банка СберБизнес. До конца сентября их заказ станет доступен во всех регионах присутствия Сбера.
«Ароматизированная карта в ограниченном тираже — не только платёжный инструмент, но и элемент нетворкинга и маркетинга, – отметил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка. – Её запах, будь то аромат кофе или свежих цветов, усиливает бренд, создаёт у партнёров и клиентов прочные ассоциации с бизнесом. К примеру, если вы управляете цветочным салоном, соответствующий запах подчеркнёт вашу специализацию. Мы впервые выпускаем бизнес-карты в эксклюзивном дизайне и с ароматизацией. Если увидим, что это востребовано, то расширим набор дизайнов и ароматов».
