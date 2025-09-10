0
Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

15:46 10.09.2025

В Москве открыта первая в России трамвайная линия без контактной сети на проспекте Академика Сахарова. По словам мэра Сергея Собянина, для того, чтобы открыть линию, был создан новый тип трамваев с автономным ходом, поскольку рядом нет тяговых подстанций.

«Построена новая ветка прямо по проспекту Сахарова, в центре города. Сама по себе она, может быть, и небольшая, два километра, но очень важная. Почему очень важная? С помощью этой линии удалось соединить Павелецкий вокзал с площадью трех вокзалов. В дальнейшем, до конца 2025 года, будет запущен один диаметральный маршрут — 27 километров. И в 2026 году еще один диаметральный маршрут — 30 километров. То есть в Москве появляются диаметральные маршруты, которые проходят через центр города», — заявил градоначальник.

Был запущен новый маршрут № 90 от станции метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала, на который вышли односекционные трамваи нового поколения «Львенок-Москва» с автономным ходом. До сегодняшнего дня проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой были одними из немногих магистральных улиц Москвы, где не было движения общественного транспорта. 

При строительстве использовали современную технологию бесшпальной укладки путей без стыков на усиленном монолитном основании. Использование специальных виброизолирующих матов позволит трамваям двигаться тихо и плавно. Новые пути размещены на обособленном полотне и разметкой отделены от проезжей части, что обеспечит бесперебойное движение трамваев и не создаст помех для автомобилей.

