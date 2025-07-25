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НОВОСТИ

Украине отведена роль буферного государства между Западом и РФ — Орбан

13:00 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила роль буферного государства и в обозримой перспективе не станет членом Евросоюза, поскольку это втянет Запад в войну с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth («Кошут»).

Он отметил, что лидеры стран ЕС пытаются как можно скорее принять Киев в состав сообщества, но Будапешт считает это недопустимым. «Если мы согласимся на вступление Украины, то станем полем боя. Географически война затронет соседний регион, это неприемлемо. Многие молодые венгры погибнут. Это не тактический, а экзистенциальный вопрос», — сказал глава правительства.

«Украина — буферное государство», — заявил он, добавив в то же время, что сама Венгрия не хотела бы играть подобную роль в геополитике. «Мы не хотим мириться с такой участью. Мы понимаем, каково это, потому что мы были на западной окраине Советского Союза, и мы не хотим возвращаться к такому положению», — пояснил Орбан.

Он отметил, что Будапешт предлагает вместо приема Украины в ЕС заключить с Киевом соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое не будет создавать угрозу прямого военного конфликта между Западом и РФ.

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