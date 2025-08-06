0
0
167
НОВОСТИ

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву

09:20 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву, в аэропорту Внуково его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

«В аэропорту Внуково Стивена Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев», — сказал источник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 06.08.2025
97% родителей, отдавших детей в частные школы, довольны своим выбором — опрос
0
19
10:05 06.08.2025
Главной темой саммита США и Южной Кореи станет обновление военного альянса — ТВ
0
67
10:00 06.08.2025
Тайвань получил первую партию боевых беспилотников производства США — СМИ
0
85
09:32 06.08.2025
Для преодоления инерции в отношениях РФ и США нужно время — Песков
0
143
09:05 06.08.2025
США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров — Трамп
0
189
09:00 06.08.2025
Силы ПВО за ночь сбили 51 украинский БПЛА над регионами России
0
175
22:40 05.08.2025
Мексика не готова обсуждать ввод ВС США для борьбы с наркокартелями — президент
0
616
22:00 05.08.2025
США хотят первыми доставить реактор на Луну, чтобы занять ее лучшую часть — НАСА
0
677
21:20 05.08.2025
Армия РФ начала городские бои в Купянске - Марочко
0
695
20:40 05.08.2025
Тарифная политика США является отчаянным шагом слабеющей державы — министр ЮАР
0
677

Возврат к списку