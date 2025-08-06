Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву, в аэропорту Внуково его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

«В аэропорту Внуково Стивена Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев», — сказал источник.