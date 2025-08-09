Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских БПЛА над регионами России
08:30 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников над регионами России, из них 1 — над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 22:41 [мск] 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 — над территорией Курской области, 13 — над территорией Брянской области, 13 — над территорией Калужской области, 10 — над территорией Тульской области, 8 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Белгородской области, 7 — над акваторией Азовского моря, 5 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Ростовской области, 1 — над территорией Республики Крым, 1 — над территорией Московского региона и 1 — над территорией Липецкой области», — сообщили в российском военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 08:50 09.08.2025
- Кремль подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
- 08:40 09.08.2025
- Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске
- 22:40 08.08.2025
- Спрос физлиц на валюту вырос в июле относительно предыдущего месяца на 53% — ЦБ РФ
- 22:00 08.08.2025
- Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии 2025 году выросли на 7,8% — Росстат
- 21:20 08.08.2025
- Многоквартирный дом в окрестностях Сочи поврежден из-за атаки БПЛА
- 20:40 08.08.2025
- Запад начал признавать требования РФ в украинском конфликте — нидерландский эксперт
- 20:00 08.08.2025
- США не планируют признавать Палестину, хотят уничтожения ХАМАС — Вэнс
- 19:20 08.08.2025
- Годовая инфляция продолжит замедляться в РФ — зампред ЦБ
- 18:40 08.08.2025
- 10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
- 18:00 08.08.2025
- Король Малайзии пообщался с туристами у стен Казанского кремля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать