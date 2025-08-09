Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских БПЛА над регионами России

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников над регионами России, из них 1 — над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:41 [мск] 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 — над территорией Курской области, 13 — над территорией Брянской области, 13 — над территорией Калужской области, 10 — над территорией Тульской области, 8 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Белгородской области, 7 — над акваторией Азовского моря, 5 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Ростовской области, 1 — над территорией Республики Крым, 1 — над территорией Московского региона и 1 — над территорией Липецкой области», — сообщили в российском военном ведомстве.