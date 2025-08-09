0
0
67
НОВОСТИ

Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

08:40 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в социальной сети Truth Social.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска», — написал американский лидер, отметив, что дополнительные детали будут обнародованы позже.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 09.08.2025
Между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир — Пашинян
0
0
08:50 09.08.2025
Кремль подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
0
45
08:30 09.08.2025
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских БПЛА над регионами России
0
89
22:40 08.08.2025
Спрос физлиц на валюту вырос в июле относительно предыдущего месяца на 53% — ЦБ РФ
0
549
22:00 08.08.2025
Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии 2025 году выросли на 7,8% — Росстат
0
537
21:20 08.08.2025
Многоквартирный дом в окрестностях Сочи поврежден из-за атаки БПЛА
0
601
20:40 08.08.2025
Запад начал признавать требования РФ в украинском конфликте — нидерландский эксперт
0
908
20:00 08.08.2025
США не планируют признавать Палестину, хотят уничтожения ХАМАС — Вэнс
0
789
19:20 08.08.2025
Годовая инфляция продолжит замедляться в РФ — зампред ЦБ
0
663
18:40 08.08.2025
10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
0
698

Возврат к списку