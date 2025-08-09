Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в социальной сети Truth Social.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска», — написал американский лидер, отметив, что дополнительные детали будут обнародованы позже.