НОВОСТИ

Между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир — Пашинян

09:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Азербайджан уже установили мир, подписав документы в Вашингтоне. Об этом на транслируемой онлайн пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«То, что произошло сегодня, — историческое событие. Я уже несколько месяцев говорю, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир. Сегодня мы можем сказать, что мир установился, и установился он в рамках суверенитета и территориальной целостности наших стран», — отметил он.

