0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский боится, что на Аляске решат все за Украину и отказывается от уступок земель

15:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский опасается, что в результате саммита России и США на Аляске вопросы урегулирования на Украине будут решены без участия Киева.

«Президент [США Дональд] Трамп огласил про подготовку своей встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным на Аляске. Это очень далеко от этой войны, которая идет на нашей земле и которую все равно не закончить без нас, без Украины <…>. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Какие-либо решения, которые против нас, какие-либо решения, которые без Украины — это одновременно и решения против мира», — приводит слова Зеленского его офис.

При этом Зеленский вновь продемонстрировал неготовность к обсуждению территориального вопроса вопреки тому, что говорил Трамп. «Ответ на украинские территориальные вопросы уже есть в конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю <…> никто не будет», — сказал он.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 09.08.2025
Умер народный артист РФ Иван Краско
0
153
13:00 09.08.2025
Силы ПВО за утро сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ
0
233
12:30 09.08.2025
В Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 16 человек
0
268
12:00 09.08.2025
Зеленский «каким-то образом» может быть вовлечен в переговоры РФ и США на Аляске — CBS
0
338
11:30 09.08.2025
ВСУ после передачи РФ координат заградотрядов сбежали вглубь Днепропетровщины — силовики
0
386
11:00 09.08.2025
Миномет ВСУ расстрелял бригаду медиков в Константиновке, есть погибшие — эксперт
0
405
10:30 09.08.2025
Армия РФ взяла в огневой мешок ВСУ под Волчанском — Марочко
0
398
10:00 09.08.2025
Трампу передано приглашение посетить РФ — Ушаков
0
434
09:30 09.08.2025
США предлагают и уступки территорий Киевом, и возвращение части районов Россией — Трамп
0
516
09:00 09.08.2025
Между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир — Пашинян
0
468

Возврат к списку