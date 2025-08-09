Зеленский боится, что на Аляске решат все за Украину и отказывается от уступок земель

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский опасается, что в результате саммита России и США на Аляске вопросы урегулирования на Украине будут решены без участия Киева.

«Президент [США Дональд] Трамп огласил про подготовку своей встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным на Аляске. Это очень далеко от этой войны, которая идет на нашей земле и которую все равно не закончить без нас, без Украины <…>. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Какие-либо решения, которые против нас, какие-либо решения, которые без Украины — это одновременно и решения против мира», — приводит слова Зеленского его офис.

При этом Зеленский вновь продемонстрировал неготовность к обсуждению территориального вопроса вопреки тому, что говорил Трамп. «Ответ на украинские территориальные вопросы уже есть в конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю <…> никто не будет», — сказал он.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира.