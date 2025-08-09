Умер народный артист РФ Иван Краско

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист РФ Иван Краско умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

«Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско», — написал он в своем телеграм-канале.