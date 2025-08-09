Природный заповедник загорелся в Ялте, тушение осложняется труднодоступной местностью

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухая трава загорелась на территории природного заповедника в Ялте, тушение осложняется труднодоступной местностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Загорание сухой растительности на открытой территории природного заповедника произошло по адресу: Ялта, мкр. Васильевка. На месте работают пожарные МЧС России, „Крым-спас“ и лесоохотничьего хозяйства. Для недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. Организован подвоз воды. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой», — говорится в сообщении.