ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 395 военнослужащих
18:30 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 395 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 195 военнослужащих, «Запад» — свыше 230 военнослужащих, «Юг» — до 235, «Центр» — более 405, «Восток» — до 250, «Днепр» — до 80 военнослужащих.
