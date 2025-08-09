ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 395 военнослужащих

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 395 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 195 военнослужащих, «Запад» — свыше 230 военнослужащих, «Юг» — до 235, «Центр» — более 405, «Восток» — до 250, «Днепр» — до 80 военнослужащих.