Нигерия отвергла требование принять депортируемых из США граждан третьих стран
20:30 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нигерия отвергает требование Вашингтона принять депортируемых из США граждан третьих стран, учитывая соображения безопасности и экономические озабоченности. Требование Вашингтона нереалистично и не подходит Абудже, заявил официальный представитель нигерийского МИД Кимиеби Эбиенфа.
«Несмотря на то что другие африканские государства принимают депортируемых из США лиц, Нигерия не пойдет на это, — сказал он в интервью изданию Saturday Punch. — Мы суверенная страна и принимаем решения только после тщательного анализа возможных последствий для нашей национальной безопасности. У нас хватает собственных проблем, с которыми мы разбираемся. Мы не поддадимся давлению с целью заставить нас согласиться принять депортируемых, невзирая на то, как поступают другие государства. Это не соответствует нашим национальным интересам».
В июле глава МИД Нигерии Юсуф Туггар объявил, что администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на африканские страны, «добиваясь согласия принять депортируемых из США венесуэльцев, некоторых — прямо из тюрьмы». По его словам, Нигерии, где и без того проживают 230 млн человек, «будет сложно» их принять.
В качестве одной из мер давления, отмечает Saturday Punch, США в июне значительно ужесточили выдачу виз гражданам стран Африки, в том числе Нигерии, которые не идут на сотрудничество с Вашингтоном по вопросам депортации.
