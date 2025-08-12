0
Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над Ростовской областью и Ставропольским краем

09:00 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 над территорией Ростовской области и 3 над территорией Ставропольского края», — говорится в сообщении.

10:05 12.08.2025
Штраф о неисполнении обязанностей иноагента начали принудительно взыскивать с Монеточки*
10:00 12.08.2025
Зеленский — инструмент в руках США, решать по Украине будут Путин и Трамп — Риттер
09:32 12.08.2025
ГД разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию — Володин
09:20 12.08.2025
Рост военных расходов до 5 % ВВП станет болезненным для стран НАТО — экс-глава альянса
09:05 12.08.2025
Два сотрудника скорой погибли в Горловке в результате атаки ВСУ, еще 2 человека пострадали
09:02 12.08.2025
Анастасия Ракова объявила о развитии в Москве нового формата лечения онкопациентовс учетом индивидуальных особенностей их организма
09:01 12.08.2025
Собянин: Площадь ревматологического центра ГКБ № 1 им. Пирогова увеличена вдвое
22:47 11.08.2025
Америка еще на три месяца продлила отсрочку введения пошлин в отношении Китая - СМИ
19:25 11.08.2025
Трамп назвал конечную цель его предстоящей встречи с Путиным
19:15 11.08.2025
Зеленский «не является частью встречи» президентов РФ и США на Аляске - Трамп
