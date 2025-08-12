Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над Ростовской областью и Ставропольским краем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 над территорией Ростовской области и 3 над территорией Ставропольского края», — говорится в сообщении.