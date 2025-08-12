0
0
192
НОВОСТИ

В ГД предложили ввести для россиян базовый доход

13:32 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предложил ввести в России базовый доход — универсальную выплату гражданам. Об этом депутат заявил на пресс-конференции ТАСС, посвященной анализу ситуации с заработной платой и пенсиями граждан.

«Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть», — сказал депутат.

По его словам, достичь базового дохода можно, кардинально изменив кредитно-денежную политику в России, поскольку «нельзя обеспечивать технологический суверенитет дешевой оплатой труда».

«Формируя новую экономическую политику, мы начинаем с цели и говорим, что целью должно стать, прежде всего, качество жизни. Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное, — социальная защищенность», — сообщил парламентарий.

Концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты, предоставляемые государством гражданам вне зависимости от их занятости, уровня дохода и социального положения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 12.08.2025
На этикетке рыбной продукции должен быть написан район и даты вылова рыбы - Роспотребнадзор
0
57
14:12 12.08.2025
Оборона ВСУ в ближайшее время может посыпаться, как кости домино — польский генерал
0
122
14:00 12.08.2025
Казахстан призывает создать единую базу данных по состоянию Каспийского моря
0
133
13:20 12.08.2025
Силы ПВО сбили 9 украинских беспилотников над Татарстаном
0
190
13:05 12.08.2025
Полиция задержала двоих подростков за поджог тепловоза в депо в Орле
0
212
13:00 12.08.2025
Саммит РФ и США может стать прорывным для завершения конфликта на Украине — МО Польши
0
238
12:32 12.08.2025
ВСУ потеряли за сутки свыше 1 415 военных в зоне СВО
0
228
12:20 12.08.2025
В РФ пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты в местах массового пребывания людей
0
268
12:05 12.08.2025
Решение конфликта на Украине должно защищать интересы Европы — премьер Испании
0
267
12:00 12.08.2025
Путин подходит к переговорам с Трампом в сильной позиции — СМИ
0
278

Возврат к списку