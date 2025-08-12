В ГД предложили ввести для россиян базовый доход
13:32 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предложил ввести в России базовый доход — универсальную выплату гражданам. Об этом депутат заявил на пресс-конференции ТАСС, посвященной анализу ситуации с заработной платой и пенсиями граждан.
«Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть», — сказал депутат.
По его словам, достичь базового дохода можно, кардинально изменив кредитно-денежную политику в России, поскольку «нельзя обеспечивать технологический суверенитет дешевой оплатой труда».
«Формируя новую экономическую политику, мы начинаем с цели и говорим, что целью должно стать, прежде всего, качество жизни. Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное, — социальная защищенность», — сообщил парламентарий.
Концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты, предоставляемые государством гражданам вне зависимости от их занятости, уровня дохода и социального положения.
НОВОСТИ
- 14:32 12.08.2025
- На этикетке рыбной продукции должен быть написан район и даты вылова рыбы - Роспотребнадзор
- 14:12 12.08.2025
- Оборона ВСУ в ближайшее время может посыпаться, как кости домино — польский генерал
- 14:00 12.08.2025
- Казахстан призывает создать единую базу данных по состоянию Каспийского моря
- 13:20 12.08.2025
- Силы ПВО сбили 9 украинских беспилотников над Татарстаном
- 13:05 12.08.2025
- Полиция задержала двоих подростков за поджог тепловоза в депо в Орле
- 13:00 12.08.2025
- Саммит РФ и США может стать прорывным для завершения конфликта на Украине — МО Польши
- 12:32 12.08.2025
- ВСУ потеряли за сутки свыше 1 415 военных в зоне СВО
- 12:20 12.08.2025
- В РФ пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты в местах массового пребывания людей
- 12:05 12.08.2025
- Решение конфликта на Украине должно защищать интересы Европы — премьер Испании
- 12:00 12.08.2025
- Путин подходит к переговорам с Трампом в сильной позиции — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать