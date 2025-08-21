0
На торгпредство России в Швеции совершено нападение с использованием дрона

14:32 21.08.2025

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона. Об этом сообщило посольство РФ в своем телеграм-канале.

«В ночь на 21 августа 2025 года торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в этой стране, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущие такие атаки происходили 17 июня и 5 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

