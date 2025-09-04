Цифровые финансовые активы становятся новым драйвером финрынка, отмечают в Сбере

13:12

В первую очередь перспективы финансового рынка связаны с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме.

«Объем выпуска ЦФА с начала 2025 года за восемь месяцев составил 654 млрд руб., а всего с 2022 года было выпущено ЦФА почти на 1,3 трлн руб.», – отметил он.

Сейчас готовятся законодательные поправки, которые должны упростить выпуск долговых ЦФА для более широкого списка эмитентов, добавил Анатолий Попов: «Это может способствовать увеличению количества выпусков и оживлению рыночной активности. Кроме того, инструмент должен стать более гибким, расширится спектр активов, которые можно токенизировать для ЦФА, включая недвижимость и другое имущество, топливо, различные биржевые индексы, доли в компаниях и пр.».