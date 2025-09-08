Нельзя исключать занесение в РФ опасных растений недружественными странами — Медведев

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что недружественные государства могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов. Об этом он заявил в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

«Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства», — подчеркнул Медведев.