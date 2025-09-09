Наибольший удельный вес преступлений в нетрезвом виде приходится на Туву — МВД
10:00 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тува в этом году стала регионом с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
За семь месяцев 2025 года на долю таких преступлений из числа расследованных в Туве приходится 45,9% противоправных деяний. Следом идет Ненецкий автономный округ, где в пьяном виде было совершено 36,1% преступлений от общего числа, далее Чукотка (35,4%), Коми (34,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (33,1%) и Бурятия (33%).
Всего в РФ с января по июль зарегистрировано более 88 тыс. преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и 4,6 тыс. — в состоянии наркотического опьянения. В целом с начала текущего года число уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 22,3%,
