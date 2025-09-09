Вторая индексация пенсий в 2026 году получится выше инфляции — Нилов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские пенсионеры в 2026 году увидят рост выплат с 1 февраля и затем с 1 апреля, причем вторая индексация страховой пенсии предполагается уже выше инфляции. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что «в России есть разные категории пенсионеров, которые получают разную категорию пенсии» и сроки их увеличения тоже отличаются. Так, в 2025 году страховые пенсии были проиндексированы 1 января и доиндексированы 1 февраля.

«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — сказал Нилов.

То есть, пояснил депутат, в течение января в правительстве определят уровень фактической инфляции, и с февраля страховые пенсии будут проиндексированы, как и другие социальные выплаты. «И если пройдет вторая индексация [в апреле], то тогда очевидно, что это [в сумме с первой индексацией] будет выше уровня фактической инфляции [за 2025 год], — пояснил Нилов.

«Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже», — подчеркнул собеседник агентства.