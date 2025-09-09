0
Московских предпринимателей научат использовать искусственный интеллект для развития бизнеса

12:35 09.09.2025

В Москве 23 сентября состоится конференция «Малое дело — большие достижения с искусственным интеллектом», в которой смогут участвовать предприниматели и все, кто планирует открыть собственное дело в мегаполисе. На конференции можно будет узнать о том, как малый и средний бизнес может использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для развития компаний. Конференция будет проходить с 12:00 до 18:00 в бизнес-центре «Оружейный» (Оружейный переулок, дом 41). Участвовать в ней можно бесплатно, однако нужна предварительная регистрация на портале «Малый бизнес Москвы».

На пленарной сессии «Искусственный интеллект: новые рубежи для малого бизнеса» эксперты планируют обсудить тенденции на рынке нейросетей и их роль в развитии бизнеса, а также расскажут о лучших практиках использования ИИ бизнесменами в Москве. Основатель онлайн-курсов по нейросетям Кирилл Пшинник расскажет, как устроены нейросети и какие из них нужно применять для решения разных задач, а также научит правильно составлять запросы (промпты). Генеральный директор IT-компании Михаил Круглов покажет предпринимателям, как можно использовать поисковую систему на основе искусственного интеллекта.

