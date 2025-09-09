Московских предпринимателей научат использовать искусственный интеллект для развития бизнеса
12:35 09.09.2025
В Москве 23 сентября состоится конференция «Малое дело — большие достижения с искусственным интеллектом», в которой смогут участвовать предприниматели и все, кто планирует открыть собственное дело в мегаполисе. На конференции можно будет узнать о том, как малый и средний бизнес может использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для развития компаний. Конференция будет проходить с 12:00 до 18:00 в бизнес-центре «Оружейный» (Оружейный переулок, дом 41). Участвовать в ней можно бесплатно, однако нужна предварительная регистрация на портале «Малый бизнес Москвы».
На пленарной сессии «Искусственный интеллект: новые рубежи для малого бизнеса» эксперты планируют обсудить тенденции на рынке нейросетей и их роль в развитии бизнеса, а также расскажут о лучших практиках использования ИИ бизнесменами в Москве. Основатель онлайн-курсов по нейросетям Кирилл Пшинник расскажет, как устроены нейросети и какие из них нужно применять для решения разных задач, а также научит правильно составлять запросы (промпты). Генеральный директор IT-компании Михаил Круглов покажет предпринимателям, как можно использовать поисковую систему на основе искусственного интеллекта.
НОВОСТИ
- 14:00 09.09.2025
- Президент Польши не видит смысла в направлении польских войск на Украину
- 13:37 09.09.2025
- Экстерриториальные участки в Москве готовы к выборам глав регионов
- 13:32 09.09.2025
- До конца года Киеву нужно дополнительно $7,2 млрд на военные нужды — СМИ
- 13:20 09.09.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 485 военнослужащих — МО РФ
- 13:05 09.09.2025
- Премьер Непала подал в отставку после массовых акций протеста против блокировки соцсетей
- 13:00 09.09.2025
- Литва попросит союзников увеличить контингент в стране в случае отправки войск на Украину
- 12:32 09.09.2025
- Кулеба признался, что был вынужден бежать из Киева, «как вор в ночи»
- 12:23 09.09.2025
- День программиста и День Москвы в «Музеоне» 13 сентября отметят хакатоном
- 12:20 09.09.2025
- Протестующие подожгли резиденцию премьера Непала — СМИ
- 12:08 09.09.2025
- На форуме «Москва 2030» обсудят, какие новейшие технологии могут использовать экскурсоводы и гиды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать