НОВОСТИ

Китай решительно ответит при введении странами НАТО пошлин из-за закупок нефти РФ — МИД

12:05 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай примет решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении народной республики под предлогом закупок российской нефти. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со странами всего мира, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий, — подчеркнул он на брифинге, комментируя возможность введения пошлин странами G7 и НАТО в отношении КНР за импорт российской нефти. — В случае нарушения законных прав и интересов Китая он решительно примет контрмеры, мы будем твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития».

