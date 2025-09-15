Китай решительно ответит при введении странами НАТО пошлин из-за закупок нефти РФ — МИД
12:05 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай примет решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении народной республики под предлогом закупок российской нефти. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со странами всего мира, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий, — подчеркнул он на брифинге, комментируя возможность введения пошлин странами G7 и НАТО в отношении КНР за импорт российской нефти. — В случае нарушения законных прав и интересов Китая он решительно примет контрмеры, мы будем твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития».
НОВОСТИ
- 12:00 15.09.2025
- Белоруссия не питает иллюзий по возобновлению диалога с Польшей при Навроцком — Лукашенко
- 11:55 15.09.2025
- Сбер подарит предпринимателям 100 миллионов и отдых на премиальном курорте
- 11:40 15.09.2025
- Сбер открыл образовательное пространство в Высшей школе экономики
- 11:32 15.09.2025
- Возможность для НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с РФ — Медведев
- 11:20 15.09.2025
- Школьников в Литве начали обучать управлению беспилотниками — Le Parisien
- 11:05 15.09.2025
- Политика Запада в отношении РФ и Белоруссии становится откровенно агрессивной — Лукашенко
- 11:00 15.09.2025
- Высшая коллегия судей рекомендовала назначить Краснова главой Верховного суда РФ
- 10:32 15.09.2025
- ВС РФ зашли на восточную окраину Константиновки — Кимаковский
- 10:20 15.09.2025
- Латиноамериканцы идут в наемники ВСУ из-за лжи СМИ и YouTube о конфликте — журналист
- 10:05 15.09.2025
- Лето в азиатской части РФ стало вторым самым теплым в истории метеонаблюдений — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать