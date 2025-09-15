0
НОВОСТИ

Собянин: В колледжах Москвы обновлено и создано 1500 лабораторий и мастерских

13:49 15.09.2025

Программа обновления материально-технической базы колледжей Москвы, которые оснащаются современным оборудованием, будет продолжена. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за три года в городе удалось обновить и создать с нуля 1500 учебных лабораторий и мастерских. В них устанавливают новую технику, аналогичную той, которую молодые специалисты потом будут использовать на настоящем производстве.

«В ближайшие пару лет рассчитываем сделать еще примерно 600 мастерских», - отметил градоначальник. По сего словам, одним из примеров комплексного переоснащения может быть Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 «26 КАДР».Там, вместе с городскими работодателями, создали строительный полигон практической подготовки, который позволяет студентам отрабатывать навыки работы в бригадах, в том числе высотных. Были отремонтированы помещения полигона, для него закупили новейшее оборудование, в том числе лабораторные тренажеры, станки для деревообработки, оборудование для малярных работ, компрессоры. В результате было создано максимально приближенное к реальным условиям работы пространство.

Отметим, что в колледже «26 КАДР» учатся более 6000 студентов, осваивающих 38 профессий и специальностей в таких отраслях, как строительство, промышленность, креативные индустрии, информационные технологии, финансы и торговля. Они используют 10 корпусов в Люблине, Южнопортовом, Нижегородском, Донском районах, в Текстильщикеах, Лефортове и на Соколиной Горе.

