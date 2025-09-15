Губернатор Севастополя поблагодарил Москву за современный формат голосования
15:06 15.09.2025
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил Москву за организацию экстерриториальных участков в столице, где 12-14 сентября севастопольцы смогли проголосовать на выборах главы своего города. «Для Севастополя, третьего города федерального значения в стране, города-героя, особенно значимо, что люди в этом году получили возможность реализовать свое конституционное право в столице России с использованием передовых технологий, - отметил Развожаев. - Это наглядный пример того, как современные решения делают выборы еще более доступными и прозрачными. Мы благодарны Москве за то, что севастопольцы смогли проголосовать, даже находясь вдали от родного города».
По словам Развожаева, организация электронного голосования станет важным шагом в развитии избирательной системы.
Напомним, проголосовать в Москве в Единый день голосования смогли граждане 19 регионов, которые заранее подали заявление на портале «Госуслуг». Получив подтверждение регистрации на выборах, они голосовали электронно при помощи терминалов, установленных на 14 экстерриториальных участках в разных районах Москвы. Например, выборы проводились во флагманских центрах госуслуг и аванзале станции метро «Курская».
НОВОСТИ
- 15:00 15.09.2025
- 31% шведов считают, что их экономическая ситуация ухудшилась при нынешнем правительстве
- 14:32 15.09.2025
- США настаивают на ликвидации всех мощностей Ирана по обогащению урана — глава Минэнерго
- 14:12 15.09.2025
- Европа мешает урегулировать ситуацию вокруг Украины — Песков
- 14:00 15.09.2025
- НАТО де-факто воюет с Россией — Песков
- 13:49 15.09.2025
- Собянин: В колледжах Москвы обновлено и создано 1500 лабораторий и мастерских
- 13:32 15.09.2025
- Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 435 военнослужащих — МО РФ
- 13:20 15.09.2025
- Никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет — Песков
- 13:05 15.09.2025
- Венгрия в январе — июле на 23% увеличила закупку российского трубопроводного газа
- 13:00 15.09.2025
- ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области
- 12:32 15.09.2025
- Евросоюз готовит «сербский майдан» — СВР РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать