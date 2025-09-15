0
НОВОСТИ

Губернатор Севастополя поблагодарил Москву за современный формат голосования

15:06 15.09.2025

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил Москву за организацию экстерриториальных участков в столице, где 12-14 сентября севастопольцы смогли проголосовать на выборах главы своего города. «Для Севастополя, третьего города федерального значения в стране, города-героя, особенно значимо, что люди в этом году получили возможность реализовать свое конституционное право в столице России с использованием передовых технологий, - отметил Развожаев. - Это наглядный пример того, как современные решения делают выборы еще более доступными и прозрачными. Мы благодарны Москве за то, что севастопольцы смогли проголосовать, даже находясь вдали от родного города».

По словам Развожаева, организация электронного голосования станет важным шагом в развитии избирательной системы.

Напомним, проголосовать в Москве в Единый день голосования смогли граждане 19 регионов, которые заранее подали заявление на портале «Госуслуг». Получив подтверждение регистрации на выборах, они голосовали электронно при помощи терминалов, установленных на 14 экстерриториальных участках в разных районах Москвы. Например, выборы проводились во флагманских центрах госуслуг и аванзале станции метро «Курская».

