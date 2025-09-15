Какую помощь собирают столичные семьи волонтеров для участников СВО

15:12

Жители Москвы разных поколений объединяются для того, чтобы оказывать помощь участникам СВО. Москвичи участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей новых и приграничных регионов, а также бойцой спецоперации. «Во многих столичных семьях к поддержке присоединяются сразу несколько поколений. Родители вдохновляют своим примером детей: вместе собирают гуманитарную помощь, готовят подарки, передают слова благодарности в рисунках и открытках. Бабушки вручную вяжут и шьют вещи», – отмечает директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Например, многодетная жительница Москвы Татьяна Захарова с 2022 года вместе с родственниками передала несколько сотен килограммов продуктов питания, медикаментов, одежды и других предметов. «К нам присоединилось большое количество друзей, близких и просто знакомых, - отмечает волонтер. - Все как один встали плечом к плечу и помогают тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Вокруг много неравнодушных людей, но не все знают, куда можно прийти и поддержать защитников и нуждающихся жителей. Наша волонтерская семья рада любому отзывчивому сердцу. У нас объемы небольшие, но мы твердо уверены, что любая помощь сейчас важна».

Напомним, в столице работают 15 штабов «Москва помогает», куда горожане приносят продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, одежду и многое другое. До 30 сентября в штабы по сбору гуманитарной помощи и волонтерские центры «Доброе место» можно также отдать учебные принадлежности, школьную форму, детскую одежду и обувь в рамках акции «Соберем ребенка в школу».