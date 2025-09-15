МИД Британии вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин вызван в МИД Великобритании из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии. Об этом говорится в заявлении Форин оффиса.

«Великобритания выражает полную солидарность с Польшей, Румынией, Украиной и нашими союзниками по НАТО и безоговорочно осуждает эти безответственные действия», — отмечается в заявлении британского МИД.

В ведомстве заметили, что альянс с серьезностью относится к действиям России. «Совместно с союзниками по НАТО мы укрепляем нашу оборону на восточном фланге, используя новейшие технологии, включая средства обнаружения и уничтожения беспилотников», — добавили в британском внешнеполитическом ведомстве. Оперативным комментарием российского посольства в Лондоне ТАСС не располагает.