Представители американского бизнеса просят Вашингтон ослабить санкции против России
16:12 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители американского бизнеса просят вашингтонскую администрацию ослабить или отменить те санкции США против России, которые наносят ему наибольший ущерб, включая запрет на инвестиции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
«Сейчас мы готовим дальнейшие обращения, адресованные к различным представителям администрации США, о том, какие санкции имеют наиболее негативный эффект на американский бизнес с просьбой их ослабить или снять совсем», — отметил он.
«Для нас приоритетными являются отмена запрета на новые инвестиции в Россию, снятие санкций с некоторых банков для того, чтобы наладить платежи, и, безусловно, — безопасность полетов, а также снятие запретов на отрасли, которым напрямую было запрещено сюда привозить свои товары — в сфере энергетического оборудования, высоких технологий, на предметы роскоши и косметики», — добавил Эйджи.
