Эксперт считает, что Трамп толкает ЕС на самоубийство
16:32 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый пакет санкций против России обернется для ЕС самоубийством, если ограничения будут включать в себя требование президента США Дональда Трампа кратно повысить пошлины на индийские и китайские товары. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.
Еврокомиссия выдвинет официальное предложение о 19-м пакете антироссийских санкций 17 сентября. Трамп ранее заявил, что европейские санкции в отношении России «недостаточно жесткие». Прежде он выразил готовность ввести «эффективные» антироссийские рестрикции, если страны НАТО сообща прекратят закупать нефть у РФ, а также предложил членам альянса применить пошлины на импорт из Китая в размере 50-100%.
«Трамп требует от Европы гораздо более существенных мер, а именно — пошлин на индийские и китайские товары от 50 до 100%. Скорее, это будет самоубийством Европы и разрушением ее связей с Китаем и Индией», — считает эксперт.
По его мнению, Трамп предлагает данный вариант как повод для совместных мер. «Это была бы тотальная революция выражения неприязни к глобальному Югу со стороны Европы и США, так как такие санкции формально обращены против России, но на деле они направлены против Индии и Китая, и направлены исключительно на улучшение позиции США в торговых переговорах», — подчеркнул Свириденко.
«Пакет, который Европа готовит сейчас, скорее регулярная инициатива, чтобы поддержать, подогреть общее антироссийское направление в европейской политике», — сказал собеседник агентства.
Более решительные шаги были бы крайне болезненны для Европы, считает Свириденко. «Однако „укол“ Китая не сулит европейцам никаких бонусов и может вызвать ответные меры», — подчеркнул он.
