КНР поддержит вступление Польши в G20 — польский МИД

17:12 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР поддержит вступление Польши в Группу двадцати (G20), если такое предложение появится на повестке объединения. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский по итогам переговоров глав дипведомств двух стран Радослава Сикорского и Ван И в Варшаве.

«Прозвучало заявление с китайской стороны, что, когда появится предложение о вступлении Польши в G20, Китай поддержит это предложение», — рассказал Вроньский на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

