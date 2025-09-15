0
НОВОСТИ

Депутат европарламента от Польши сказал, что его машину обстреляли в Брюсселе

18:48 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил на своей странице в социальной сети Х, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе.

«Девять точных выстрелов, в момент атаки я не был в машине», — написал депутат. Он добавил, что следы пуль были обнаружены только на одной машине. Бельгийские службы проводят расследование.

