Депутат европарламента от Польши сказал, что его машину обстреляли в Брюсселе
18:48 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Девять точных выстрелов, в момент атаки я не был в машине», — написал депутат. Он добавил, что следы пуль были обнаружены только на одной машине. Бельгийские службы проводят расследование.
НОВОСТИ
- 18:33 15.09.2025
- В Москве открылось образовательное пространство ВГИКа и «Школы 21»
- 18:20 15.09.2025
- Путин: Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не заморозить
- 17:40 15.09.2025
- Профицит внешней торговли РФ в июле вырос до $13,2 млрд — ЦБ РФ
- 17:12 15.09.2025
- КНР поддержит вступление Польши в G20 — польский МИД
- 17:00 15.09.2025
- Нужно свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в РФ — Путин
- 16:32 15.09.2025
- Эксперт считает, что Трамп толкает ЕС на самоубийство
- 16:12 15.09.2025
- Представители американского бизнеса просят Вашингтон ослабить санкции против России
- 16:00 15.09.2025
- МИД Британии вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии
- 15:32 15.09.2025
- Количество действующих в России атомных блоков будет удвоено — Лихачев
- 15:12 15.09.2025
- Какую помощь собирают столичные семьи волонтеров для участников СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать