Депутат европарламента от Польши сказал, что его машину обстреляли в Брюсселе

18:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил на своей странице в социальной сети Х, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе.

«Девять точных выстрелов, в момент атаки я не был в машине», — написал депутат. Он добавил, что следы пуль были обнаружены только на одной машине. Бельгийские службы проводят расследование.