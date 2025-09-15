На постройку укреплений на границе с Белоруссией Польша уже потратила полмиллиарда евро - Сикорский
21:00 15.09.2025 Источник: Интерфакс
На заграждение на польско-белорусской границе уже потрачено полмиллиарда евро, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Польша уже потратила полмиллиарда евро на большой, хороший пограничный забор", - сказал Сикорский, которого цитируют польские СМИ. Глава польского МИД подчеркнул, что "нам необходимо содержать дополнительные силы Пограничной службы, полиции и армии".
