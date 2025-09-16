0
Шойгу прибыл в Багдад, где встретится с высшим руководством Ирака

09:05 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности», — сообщили в пресс-службе.

«Также на переговорах в Багдаде, кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия, будет обсуждаться региональная проблематика», — добавили там.

