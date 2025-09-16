Российские дроны поразили газораспределительную станцию ВСУ на сумском направлении
09:20 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Операторы центра «Рубикон» поразили газораспределительную станцию на сумском направлении, обеспечивавшую тыловые подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Серией ударов боевыми расчетами FPV-дронов самолетного типа из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“ вблизи населенного пункта Надьярное на сумском направлении, несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника, была поражена газораспределительная станция ВСУ, обеспечивающая прием, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов», — сообщили в военном ведомстве, опубликовав соответствующее видео.
