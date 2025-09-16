Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр
16:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вступление Украины в Евросоюз в обход решения Венгрии как члена ЕС невозможно с точки зрения закона. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
«Говоря о присоединении Украины [к Евросоюзу], обойти [решение] государства-члена невозможно ни юридически, ни политически. Страны могут встречаться по собственной инициативе для обсуждения вопросов с Украиной, но такие встречи не имеют юридической силы», — сказал он журналистам в Брюсселе. Слова министра приводятся в аккаунте представительства Венгрии в ЕС в соцсети X.
НОВОСТИ
- 17:00 16.09.2025
- Объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета-перехватчик с F-16 — СМИ
- 16:32 16.09.2025
- Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 мин — Мишустин
- 16:12 16.09.2025
- Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК 6–9 октября — Politico
- 15:32 16.09.2025
- Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
- 15:12 16.09.2025
- Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев
- 15:00 16.09.2025
- ЕК изучает возможность введения санкций в отношении Грузии
- 14:32 16.09.2025
- Недоверие к властям в Нидерландах достигло 70% — опрос
- 14:25 16.09.2025
- СберСервис представил нейросотрудников, трансформирующих работу бизнеса
- 14:12 16.09.2025
- ГД обсудит с кабмином вопрос продовольственной безопасности — Володин
- 14:00 16.09.2025
- Продажи алкогольной продукции в РФ за 8 месяцев снизились на 11,4%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать