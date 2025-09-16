0
Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр

16:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Украины в Евросоюз в обход решения Венгрии как члена ЕС невозможно с точки зрения закона. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

«Говоря о присоединении Украины [к Евросоюзу], обойти [решение] государства-члена невозможно ни юридически, ни политически. Страны могут встречаться по собственной инициативе для обсуждения вопросов с Украиной, но такие встречи не имеют юридической силы», — сказал он журналистам в Брюсселе. Слова министра приводятся в аккаунте представительства Венгрии в ЕС в соцсети X.

