Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр

Вступление Украины в Евросоюз в обход решения Венгрии как члена ЕС невозможно с точки зрения закона. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

«Говоря о присоединении Украины [к Евросоюзу], обойти [решение] государства-члена невозможно ни юридически, ни политически. Страны могут встречаться по собственной инициативе для обсуждения вопросов с Украиной, но такие встречи не имеют юридической силы», — сказал он журналистам в Брюсселе. Слова министра приводятся в аккаунте представительства Венгрии в ЕС в соцсети X.