Федеральный бюджет остается «военным бюджетом» — Медведев

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет продолжает носить характер бюджета военного времени, заявил председатель «Единой России», замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

«Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет», — отметил Медведев, говоря на встрече с депутатами «Единой России» о подготовке проекта бюджета на 2026 год.

Он подчеркнул, что для «Единой России» важно сохранить в бюджете, несмотря на все сложности, финансирование мероприятий «Народной программы» партии, исполнять ее и достигать цели развития, которые были предложены президентом РФ.