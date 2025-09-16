0
0
153
НОВОСТИ

Федеральный бюджет остается «военным бюджетом» — Медведев

17:40 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет продолжает носить характер бюджета военного времени, заявил председатель «Единой России», замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

«Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет», — отметил Медведев, говоря на встрече с депутатами «Единой России» о подготовке проекта бюджета на 2026 год.

Он подчеркнул, что для «Единой России» важно сохранить в бюджете, несмотря на все сложности, финансирование мероприятий «Народной программы» партии, исполнять ее и достигать цели развития, которые были предложены президентом РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:45 16.09.2025
Путин на полигоне "Мулино" проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025"
0
0
18:20 16.09.2025
Еврокомиссия предложила обложить 37% израильского экспорта в ЕС пошлинами
0
83
18:06 16.09.2025
Сбер: для комплексного развития малых городов требуются субсидирование и доработка законодательства
0
109
17:12 16.09.2025
Израиль нанес 12 ударов по территории порта Ходейда — Al Masirah
0
199
17:00 16.09.2025
Объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета-перехватчик с F-16 — СМИ
0
239
16:32 16.09.2025
Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 мин — Мишустин
0
246
16:12 16.09.2025
Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК 6–9 октября — Politico
0
249
16:00 16.09.2025
Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр
0
256
15:32 16.09.2025
Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
0
273
15:12 16.09.2025
Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев
0
295

Возврат к списку