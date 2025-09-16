Федеральный бюджет остается «военным бюджетом» — Медведев
17:40 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет продолжает носить характер бюджета военного времени, заявил председатель «Единой России», замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.
«Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет», — отметил Медведев, говоря на встрече с депутатами «Единой России» о подготовке проекта бюджета на 2026 год.
Он подчеркнул, что для «Единой России» важно сохранить в бюджете, несмотря на все сложности, финансирование мероприятий «Народной программы» партии, исполнять ее и достигать цели развития, которые были предложены президентом РФ.
