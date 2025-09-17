0
НОВОСТИ

В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

10:05 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина по имени Бабак Шахбази, обвиненный в шпионаже в пользу Израиля был казнен в среду утром. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Отмечается, что Шахбази был обвинен в сотрудничестве со спецслужбами Израиля и предоставлении им секретной информации. После утверждения приговора Верховным судом Ирана он был приведен в исполнение через повешение.

