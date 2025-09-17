В РФ в последние годы снижается число нелегально занятых работников — глава Роструда

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность нелегально занятых работников в последние годы в РФ снижается, также их выявляемость стала выше. Чтобы минимизировать проблему, для регионов разработаны новые методические рекомендации по выявлению теневой занятости в субъекте, сообщил глава Роструда Михаил Иванков на полях X Всероссийской недели охраны труда.

Ранее были опубликованы данные Роструда о том, что в России в первом полугодии 2025 года обнаружили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников, что почти на треть больше показателя прошлого года.

Иванков пояснил, что их численность выросла, так как выявляемость теневой занятости стала выше. «С 2015 года мы занялись этой темой, в регионах были образованы комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Они работали, но полноценных полномочий не было. Теперь в новом законе о занятости появилась 66-я статья, которая ввела деятельность этих комиссий в правовое поле, и, соответственно, комиссии стали работать уже по-другому. Мы видим, что 470 тысяч нелегальных работников, которые сейчас в первом полугодии выявлены, — это результат именно новой модели работы региональных комиссий», — сказал он.