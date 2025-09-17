В РФ в последние годы снижается число нелегально занятых работников — глава Роструда
10:32 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность нелегально занятых работников в последние годы в РФ снижается, также их выявляемость стала выше. Чтобы минимизировать проблему, для регионов разработаны новые методические рекомендации по выявлению теневой занятости в субъекте, сообщил глава Роструда Михаил Иванков на полях X Всероссийской недели охраны труда.
Ранее были опубликованы данные Роструда о том, что в России в первом полугодии 2025 года обнаружили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников, что почти на треть больше показателя прошлого года.
Иванков пояснил, что их численность выросла, так как выявляемость теневой занятости стала выше. «С 2015 года мы занялись этой темой, в регионах были образованы комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Они работали, но полноценных полномочий не было. Теперь в новом законе о занятости появилась 66-я статья, которая ввела деятельность этих комиссий в правовое поле, и, соответственно, комиссии стали работать уже по-другому. Мы видим, что 470 тысяч нелегальных работников, которые сейчас в первом полугодии выявлены, — это результат именно новой модели работы региональных комиссий», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:32 17.09.2025
- Война в Газе происходит не из-за религии — главный ашкеназский раввин Израиля
- 11:20 17.09.2025
- В Астрахани задержали уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины — ФСБ
- 11:05 17.09.2025
- В Раде выразили недовольство, что Бельгия больше года не передает обещанные F-16
- 11:00 17.09.2025
- В четырех округах РФ ожидается температура выше нормы на 5-9 градусов — Вильфанд
- 10:20 17.09.2025
- Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией — Минфин
- 10:05 17.09.2025
- В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля
- 10:00 17.09.2025
- Стармер отчаялся заключить с Трампом сделку по пошлинам на сталь — The Times
- 09:32 17.09.2025
- До объявления в розыск Родченков намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов
- 09:24 17.09.2025
- Эксперты изучили потенциал генеративного искусственного интеллекта в нефтегазе
- 09:20 17.09.2025
- МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать