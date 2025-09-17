В Раде выразили недовольство, что Бельгия больше года не передает обещанные F-16
11:05 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство тем, что Бельгия уже больше года не передает обещанные Украине истребители F-16.
«Вы знаете, какая страна нам еще не дала F-16, которые мы должны были получить еще год назад? Бельгия. А вы знаете, где больше все замороженных российских активов? В Бельгии», — сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».
Бельгия еще в 2023 году обещала передать Украине первые 2 из 45 своих старых F-16, но это пока не сделано в связи с задержками в поставках приобретенных у США им на замену в 2018 году 34 новых F-35.
