АдГ лидирует в рейтинге политических партий Германии, опережая ХДС — опрос
12:00 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Альтернатива для Германии» (АдГ) опережает Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца в рейтинге политических партий ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov, которые опубликовало агентство DPA.
Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Бундестаг, АдГ получила бы на них 27% голосов. Это на два процентных пункта больше, чем в августе. «Альтернатива для Германии» впервые опередила ХДС по итогам опроса YouGov. Согласно данным исследования, христианские демократы получили бы всего 26% голосов.
На третьем месте в рейтинге располагается Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15%. Затем следуют «Зеленые» (11%), Левая партия (9%). В Бундестаг также прошел бы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), который получил бы 5% голосов. В то же время Свободная демократическая партия не смогла бы преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент. Она набрала бы всего 4% голосов.
