Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»
12:32 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова внесена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован
Загитовой 23 года. Она также является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы.
