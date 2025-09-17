BI.ZONE приобрела активы антивирусного разработчика NANO Security

12:12

Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE приобрела 100% активов NANO Security — разработчика, который более 20 лет развивает механизмы обнаружения вредоносного программного обеспечения. Первым этапом интеграции приобретенных технологий станет встраивание антивирусной проверки в BI.ZONE EDR. Позднее планируется создание полноценного решения класса EPP (endpoint protection platform) как для корпоративных клиентов, так и для домашнего использования.

NANO Security — российский разработчик, в портфель которого входит антивирусное ПО для конечных пользователей и малого и среднего бизнеса, SDK для интеграции решения с другими средствами защиты и ряд других продуктов. Технология неоднократно проходила тестирование независимой лаборатории VB100, раз за разом подтверждая высокие показатели в обнаружении угроз. Антивирусное ядро NANO Security интегрировано в ряд онлайн-сервисов для анализа файлов, в том числе применяется в популярном ресурсе VirusTotal. В настоящее время насчитывается свыше 350 000 установок продуктов компании во всем мире.

Вместе с решениями NANO Security в состав BI.ZONE вошла команда антивирусной лаборатории и разработки ПО. Совместно эксперты будут заниматься развитием приобретенных технологий и их интеграцией в продукты BI.ZONE.

«BI.ZONE уже закрывает многие направления обеспечения кибербезопасности компаний, – отметил Дмитрий Самарцев, директор группы компаний BI.ZONE. – Достичь этого позволяет стратегия развития платформенных решений — в них объединены продукты, дополняющие и усиливающие друг друга. Это основа целостной экосистемы для комплексной защиты организаций, которую мы создаем. Приобретенные технологии NANO Security усилят развитие одной из таких платформ — endpoint security, а также других решений, в которых необходимо антивирусное ядро. Вместе с этим перед BI.ZONE открывается новый горизонт роста — это обеспечение безопасности конечных устройств не только компаний, но и физических лиц».

В частности, в будущем планируется:

– развитие платформы BI.ZONE для защиты конечных точек: антивирус станет дополнением к технологиям EDR и ZTNA;

– интеграция антивирусного ядра в решения класса mail security, NGFW, sandbox и ряд других продуктов, находящихся на стадии разработки;

– развитие антивирусного SDK, который будет доступен технологическим партнерам;

– создание полноценного решения класса EPP (endpoint protection platform) для клиентов любого масштаба — от физических лиц до корпораций, а также распространение бесплатной версии ПО.

Таким образом, приобретение технологий NANO Security — важный стратегический шаг в развитии продуктового портфеля BI.ZONE как целостной экосистемы. Благодаря ему компания обеспечит клиентов комплексным решением, закрывающим весь спектр задач по защите конечных точек, а также усилит ряд других продуктов — как существующих, так и находящихся на стадии разработки.