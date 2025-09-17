BI.ZONE приобрела активы антивирусного разработчика NANO Security
12:12 17.09.2025
Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE приобрела 100% активов NANO Security — разработчика, который более 20 лет развивает механизмы обнаружения вредоносного программного обеспечения. Первым этапом интеграции приобретенных технологий станет встраивание антивирусной проверки в BI.ZONE EDR. Позднее планируется создание полноценного решения класса EPP (endpoint protection platform) как для корпоративных клиентов, так и для домашнего использования.
NANO Security — российский разработчик, в портфель которого входит антивирусное ПО для конечных пользователей и малого и среднего бизнеса, SDK для интеграции решения с другими средствами защиты и ряд других продуктов. Технология неоднократно проходила тестирование независимой лаборатории VB100, раз за разом подтверждая высокие показатели в обнаружении угроз. Антивирусное ядро NANO Security интегрировано в ряд онлайн-сервисов для анализа файлов, в том числе применяется в популярном ресурсе VirusTotal. В настоящее время насчитывается свыше 350 000 установок продуктов компании во всем мире.
Вместе с решениями NANO Security в состав BI.ZONE вошла команда антивирусной лаборатории и разработки ПО. Совместно эксперты будут заниматься развитием приобретенных технологий и их интеграцией в продукты BI.ZONE.
«BI.ZONE уже закрывает многие направления обеспечения кибербезопасности компаний, – отметил Дмитрий Самарцев, директор группы компаний BI.ZONE. – Достичь этого позволяет стратегия развития платформенных решений — в них объединены продукты, дополняющие и усиливающие друг друга. Это основа целостной экосистемы для комплексной защиты организаций, которую мы создаем. Приобретенные технологии NANO Security усилят развитие одной из таких платформ — endpoint security, а также других решений, в которых необходимо антивирусное ядро. Вместе с этим перед BI.ZONE открывается новый горизонт роста — это обеспечение безопасности конечных устройств не только компаний, но и физических лиц».
В частности, в будущем планируется:
– развитие платформы BI.ZONE для защиты конечных точек: антивирус станет дополнением к технологиям EDR и ZTNA;
– интеграция антивирусного ядра в решения класса mail security, NGFW, sandbox и ряд других продуктов, находящихся на стадии разработки;
– развитие антивирусного SDK, который будет доступен технологическим партнерам;
– создание полноценного решения класса EPP (endpoint protection platform) для клиентов любого масштаба — от физических лиц до корпораций, а также распространение бесплатной версии ПО.
Таким образом, приобретение технологий NANO Security — важный стратегический шаг в развитии продуктового портфеля BI.ZONE как целостной экосистемы. Благодаря ему компания обеспечит клиентов комплексным решением, закрывающим весь спектр задач по защите конечных точек, а также усилит ряд других продуктов — как существующих, так и находящихся на стадии разработки.
НОВОСТИ
- 13:05 17.09.2025
- Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда
- 13:00 17.09.2025
- ПВО РФ сбила за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 12:32 17.09.2025
- Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»
- 12:20 17.09.2025
- В Крыму суд приговорил россиянина к 14 годам за передачу Украине данных о кораблях ЧФ
- 12:05 17.09.2025
- Польша уже скоро будет обладать крупнейшей армией среди стран НАТО в Европе — Туск
- 12:00 17.09.2025
- АдГ лидирует в рейтинге политических партий Германии, опережая ХДС — опрос
- 11:32 17.09.2025
- Война в Газе происходит не из-за религии — главный ашкеназский раввин Израиля
- 11:20 17.09.2025
- В Астрахани задержали уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины — ФСБ
- 11:05 17.09.2025
- В Раде выразили недовольство, что Бельгия больше года не передает обещанные F-16
- 11:00 17.09.2025
- В четырех округах РФ ожидается температура выше нормы на 5-9 градусов — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать