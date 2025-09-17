ВС Украины потеряли около 1 555 военнослужащих за сутки на всех участках СВО

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли порядка 1 555 военнослужащих на всех направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, «Запада» — более 250, Южной группировки — до 255, «Центра» — свыше 535, «Востока» — до 275, «Днепра» — до 50 военнослужащих. Также противник потерял 14 бронемашин, 12 артиллерийских орудий и 1 реактивную систему залпового огня «Сеялка».