0
0
154
НОВОСТИ

Госдума денонсировала конвенцию по предупреждению пыток

13:20 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также два протокола к ней. Законопроект о денонсации в палату парламента в начале сентября 2025 года внес президент РФ Владимир Путин.

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания «блокирует сам Совет Европы, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ». «Обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества», — подчеркивал Володин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 17.09.2025
Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области
0
32
14:12 17.09.2025
ЕС продолжает враждебную линию против РФ — Песков
0
86
14:00 17.09.2025
Лидер АдГ заявил, что Мерц тратит деньги «на чужую войну в коррумпированной стране»
0
105
13:55 17.09.2025
39% россиян осуждают практику раздолжнителей
0
111
13:32 17.09.2025
ВС Украины потеряли около 1 555 военнослужащих за сутки на всех участках СВО
0
164
13:05 17.09.2025
Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда
0
203
13:00 17.09.2025
ПВО РФ сбила за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
203
12:32 17.09.2025
Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»
0
257
12:20 17.09.2025
В Крыму суд приговорил россиянина к 14 годам за передачу Украине данных о кораблях ЧФ
0
251
12:12 17.09.2025
BI.ZONE приобрела активы антивирусного разработчика NANO Security
0
245

Возврат к списку