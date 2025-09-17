Госдума денонсировала конвенцию по предупреждению пыток
13:20 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также два протокола к ней. Законопроект о денонсации в палату парламента в начале сентября 2025 года внес президент РФ Владимир Путин.
«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания «блокирует сам Совет Европы, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от РФ». «Обращения по вопросу обеспечения представительства России игнорируются, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества», — подчеркивал Володин.
