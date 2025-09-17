39% россиян осуждают практику раздолжнителей

13:55

Сбер представил новые данные об отношении россиян к компаниям-раздолжнителям. Осведомлённость заёмщиков о подобных фирмах остаётся высокой, хотя и снизилась с прошлого года: сейчас о них знают 77% клиентов. Россияне повсеместно сталкиваются с агрессивным продвижением услуг по списанию долгов: каждый квартал Сбер фиксирует свыше 600 тыс. новых объявлений, и только за 2024 год их количество выросло на треть. Об этом на форуме АБК «Лидеры цифрового развития» сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

Восприятие деятельности раздолжнителей по-прежнему неоднозначно. 31% относятся к раздолжнителям положительно, а 39% — отрицательно. При этом доля негативно настроенных граждан во втором квартале 2025 года выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с четвёртым кварталом 2024 года. Однако многие медийные личности продолжают активно участвовать в рекламных кампаниях, придавая таким услугам видимость легитимности и поддерживая доверие граждан к ним.

Подобная активность беспокоит профессиональных участников рынка услуг по урегулированию задолженности, который чётко делится на два сегмента. Первый объединяет профессионалов, действующих в правовом поле. Второй представляет сферу недобросовестных практик, которые и ассоциируются с термином «раздолжнители». Такие компании заманивают клиентов громкими обещаниями: гарантируют полное избавление от долгов, мгновенное решение всех проблем с кредиторами, исправление кредитной истории и даже удаление информации о должниках из баз данных. Они рекомендуют должникам избегать контактов с банками и утверждают, что у кредиторов нет действенных инструментов помощи.

На практике же клиенты подобных фирм сталкиваются с недобросовестным исполнением раздолжнителями своих обязательств. Иногда раздолжнители заключают с клиентами агентский договор и целенаправленно загоняют их в процедуру банкротства, взимая за это огромные агентские выплаты. Известны случаи, когда итоговый платёж раздолжнителям в разы превышал первоначальную сумму долга, что лишено всякой логики и лишь ухудшает финансовое положение человека.

«Мы давно говорим о проблеме раздолжнителей — это огромный рынок, на котором, к сожалению, преобладают недобросовестные практики, – отметил Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка. – Известны случаи, когда итоговый платёж раздолжнителям в разы превышал первоначальную сумму долга. Такие фирмы находят клиентов, которые не хотят сообщать банкам о своих финансовых проблемах и готовы довериться раздолжнителям. Если вы столкнулись со сложной ситуацией и больше не можете погашать кредит по графику, нужно сразу же обратиться в свой банк. У Сбера есть широкий набор легальных и проверенных механизмов помощи, включая реструктуризацию, кредитные каникулы и даже комплексное урегулирование для заёмщиков с долгами в разных банках. Диалог с банком — единственно верный путь для цивилизованного и эффективного решения долговых проблем».

Законодательная система реагирует на эти вызовы. Государственная Дума совсем недавно приняла в третьем чтении законопроект № 721174-8. Документ вносит важные поправки в федеральный закон «О рекламе». Новые нормы, которые вступают в силу с 1 января 2026 года, существенно ограничат рекламу услуг так называемых антиколлекторов. Эта законодательная инициатива призвана защитить граждан от последствий их излишней доверчивости. Принятие закона стало важной вехой для всего рынка взыскания и урегулирования задолженности. Ожидается, что он повысит уровень достоверности, прозрачности и осознанности при работе с долгами.