Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области
14:32 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали здание правительства Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. От ударов повреждены кровля и остекление», — написал он.
