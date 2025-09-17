Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали здание правительства Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. От ударов повреждены кровля и остекление», — написал он.