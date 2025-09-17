Чиновники по примеру депутатов должны прекратить отдыхать за границей — Володин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским чиновникам из министерств по примеру депутатов Госдумы необходимо прекращать ездить на отдых за границу. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нашим чиновникам из министерства тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится. <…> Поэтому хотелось бы, чтобы тут представители правительства занимали более жесткую позицию, поддерживая специальную военную операцию», — сказал Володин.