Минтруд РФ готов рассмотреть инициативу об отпуске длиной в 35 дней

16:12 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд готов рассмотреть инициативу введения в РФ оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос ТАСС на полях Всероссийской недели охраны труда.

«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Николай Новичков сообщил ТАСС, что депутаты Госдумы готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. По его словам, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, а также людям среднего возраста.

