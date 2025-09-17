Минтруд РФ готов рассмотреть инициативу об отпуске длиной в 35 дней
16:12 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд готов рассмотреть инициативу введения в РФ оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос ТАСС на полях Всероссийской недели охраны труда.
«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — сказал он.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Николай Новичков сообщил ТАСС, что депутаты Госдумы готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. По его словам, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, а также людям среднего возраста.
