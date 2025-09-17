0
0
128
НОВОСТИ

Грузия потребует в будущем ответа от Украины за недружественные шаги — спикер парламента

17:00 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии потребуют ответа от руководства Украины за совершенные недружественные шаги, когда окончится военный конфликт в этой стране. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Ранее правоохранительные органы задержали в Грузии двух украинцев за ввоз с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию на грузовике 2,4 кг взрывного вещества гексогена. По данным следствия, водителю на украинской территории взрывчатку передали представители Службы безопасности Украины. В своих показаниях водитель грузовика заявил, что взрывчатку планировалось доставить в Россию, но спецслужбы Грузии говорят, что на это ничего не указывает. По данным следствия, гексоген планировалось доставить в один из районов Тбилиси — Авлабар. Дальнейшие цели ввоза взрывчатки пока неизвестны.

«Придет время, эта война завершится и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?» — заявил Папуашвили журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:16 17.09.2025
Реконструкция 16 спортивных объектов завершится до конца года — Собянин
0
67
17:12 17.09.2025
Путин распорядился отпраздновать 300-летие со дня рождения Екатерины II
0
72
16:32 17.09.2025
Попова сообщила о значимом росте заболеваемости ОРВИ в России
0
149
16:12 17.09.2025
Минтруд РФ готов рассмотреть инициативу об отпуске длиной в 35 дней
0
184
16:00 17.09.2025
Для реформы СБ ООН нужен консенсус, который сейчас де-факто невозможен — Песков
0
199
15:32 17.09.2025
Запад стремится вернуть доминирование в мире с помощью контролируемого хаоса — Колокольцев
0
247
15:12 17.09.2025
Путин вполне доволен результатами учений «Запад-2025», сообщил Песков
0
250
15:00 17.09.2025
Чиновники по примеру депутатов должны прекратить отдыхать за границей — Володин
0
309
14:32 17.09.2025
Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области
0
312
14:12 17.09.2025
ЕС продолжает враждебную линию против РФ — Песков
0
321

Возврат к списку