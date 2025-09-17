Путин распорядился отпраздновать 300-летие со дня рождения Екатерины II

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил организовать в 2029 году празднование 300-летия со дня рождения Екатерины II. Соответствующий указ подписан главой государства.

«Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II», — сказано в документе.