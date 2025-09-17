0
НОВОСТИ

Мэр Львова нашел прослушку в своем кабинете

17:40 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр расположенного на западе Украины Львова Андрей Садовой заявил, что в его кабинете обнаружили прослушивающее устройство.

«Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон. На прошлой неделе телефон начал „виснуть“, отдали в ремонт — результат видите. Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители», — написал он в своем телеграм-канале.

Садовой также снял видео из кабинета, показав свое рабочее место и обнаруженное прослушивающее устройство. Мэр отметил, что был удивлен, а также не исключил, что прослушку могли установить украинские спецслужбы. «Возникает вопрос, кто это сделал? Если это сделали иностранные спецслужбы, то тут, конечно, СБУ и наши контролирующие органы, которые этим занимаются, должны работать. Если это сделали украинцы, кто-то из украинских спецслужб, то у меня есть вопрос — зачем делать такую халяву? — сказал он. — Я бы хотел, чтобы было расследование, чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимаются, дали мне ответ, что это такое».

