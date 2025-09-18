Три селя сошли в районе водохранилища на Сахалине, нарушив водоснабжение города

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Селевые потоки сошли в районе водохранилища на Сахалине, оставив без снабжения питьевой водой город Александровск-Сахалинский. Об этом сообщил мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк.

«В результате прохождения циклона и обильных осадков в районе водохранилища и выше по течению реки, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой серьезные проблемы с водоснабжением города. Три селевых потока, один из которых сошел непосредственно в реку, а два других — в ложе водохранилища, привели к критическому загрязнению водных ресурсов. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб, полностью выведя из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города. Это привело к невозможности обеспечения населения чистой питьевой водой», — написал мэр на странице в сети «ВКонтакте».