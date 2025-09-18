0
0
189
НОВОСТИ

Три селя сошли в районе водохранилища на Сахалине, нарушив водоснабжение города

09:05 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Селевые потоки сошли в районе водохранилища на Сахалине, оставив без снабжения питьевой водой город Александровск-Сахалинский. Об этом сообщил мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк.

«В результате прохождения циклона и обильных осадков в районе водохранилища и выше по течению реки, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой серьезные проблемы с водоснабжением города. Три селевых потока, один из которых сошел непосредственно в реку, а два других — в ложе водохранилища, привели к критическому загрязнению водных ресурсов. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб, полностью выведя из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города. Это привело к невозможности обеспечения населения чистой питьевой водой», — написал мэр на странице в сети «ВКонтакте».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 18.09.2025
Первый снег в России выпадет в ночь на пятницу — Вильфанд
0
14
10:20 18.09.2025
Лула да Силва заявил, что Трампу следует перестать считать себя «императором мира»
0
58
10:05 18.09.2025
В Петербурге задержаны трое агентов Киева при подготовке убийства главы предприятия ОПК
0
98
10:00 18.09.2025
В юго-восточной Финляндии «все рухнуло» из-за разрыва связей с РФ — Иванов
0
105
09:32 18.09.2025
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область пограничников из-за больших потерь — силовики
0
146
09:30 18.09.2025
76% россиян 12–35 лет интересуются ИТ-стартапами
0
141
09:20 18.09.2025
Армия Китая пресечет любые попытки внешних сил вмешаться в тайваньский вопрос — глава МО
0
165
09:00 18.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских БПЛА над регионами РФ
0
216
22:00 17.09.2025
У Эстонии нет причин для закрытия границы - глава МВД страны Игорь Таро
0
670
21:40 17.09.2025
Герасимов: Наши войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях
0
655

Возврат к списку