Три селя сошли в районе водохранилища на Сахалине, нарушив водоснабжение города
09:05 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Селевые потоки сошли в районе водохранилища на Сахалине, оставив без снабжения питьевой водой город Александровск-Сахалинский. Об этом сообщил мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк.
«В результате прохождения циклона и обильных осадков в районе водохранилища и выше по течению реки, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой серьезные проблемы с водоснабжением города. Три селевых потока, один из которых сошел непосредственно в реку, а два других — в ложе водохранилища, привели к критическому загрязнению водных ресурсов. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб, полностью выведя из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города. Это привело к невозможности обеспечения населения чистой питьевой водой», — написал мэр на странице в сети «ВКонтакте».
